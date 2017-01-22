Безголевая серия Тарасенко достигла семь матчей

Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко не смог отметиться заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (3:5). Российский хоккеист сделал голевую передачу и завершил матч с показателем полезности «-1». Его безголевая серия составляет семь матчей.
Всего на его счету 46 (20+26) очков в 47 матчах при показателях полезности «-11».
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