«Колорадо» проиграл «Сан-Хосе» в овертайме, Григоренко забил гол

Действующий победитель Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома переиграл «Колорадо Эвеланш» в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ. Калифорнийская команда выиграла свой четвёртый матч подряд. «Лавины»потерпели пятое поражение кряду.
Основное время матча не выявило победителя. За хозяев шайбы забросили Джоэль Уорд и Мелькер Карлссон. В составе гостей отличились Михаил Григоренко и Франсуа Бошмен. В овертайме «Шаркс» вырвали победу стараниями Дэвида Шлемко.