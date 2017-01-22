«Лос-Анджелес» обменял форварда Латту в «Чикаго» на защитника Шиллинга

«Лос-Анджелес Кингз» и «Чикаго Блэкхоукс» совершили обмен, в результате которого форвардотправился в «Блэкхоукс», а защитник– в «Кингз».25-летний Латта в нынешнем сезоне играл только в АХЛ за «Онтарио Рейн», набрав шесть (2+4) очков в 29 матчах. До этого он три сезона провёл в «Вашингтон Кэпиталз» и сыграл в НХЛ 113 матчей, в которых набрал 17 (4+13) очков. Ранее «короли» выставляли его на драфт отказов. После обмена игрок был отправлен в фарм-клуб «Чикаго» в АХЛ «Рокфорд».28-летний Шиллинг также играл в НХЛ только за «Вашингтон Кэпиталз», проведя в общей сложности шесть матчей. В нынешнем сезоне АХЛ набрал 17 (7+10) очков в 40 матчах.