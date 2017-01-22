Свечников набрал два очка во втором матче регулярного чемпионата АХЛ подряд

Российский нападающий «Гранд Рэпидс»был назван второй звездой матча регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Кливлендом» (5:0). Об этом информирует официальный сайт Американской хоккейной лиги.Российский хоккеист забил гол и сделал результативную передачу. Два очка Свечников набирает во втором матче подряд, в последних восьми матчах он забил пять голов и сделал три передачи. Всего на счету Свечникова 21 (12+9) очко в 40 матчах сезона при показателе полезности «-4».