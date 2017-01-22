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Р. Ротенберг: Брагин может войти в тренерский штаб сборной России на ЧМ-2017

22 января 2017, воскресенье. 10:38. Хоккей
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил, что главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин может, как и в прошлом году, войти в тренерский штаб первой команды на время чемпионата мира.

В прошлом году специалист был одним из тренеров национальной команды на ЧМ в Москве и Санкт-Петербурге, где сборная РФ завоевала бронзу. В нынешнем году под его руководством молодёжная команда заняла третье место на МЧМ-2017.

«Вопрос будет обсуждаться позже: Олег Валерьевич Знарок с Валерием Николаевичем примут решение. — Есть вероятность, что он будет работать в таком же качестве, как и в прошлом сезоне», — цитирует Ротенберга ТАСС.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Валерий Брагин Олег Знарок Роман Ротенберг МЧМ-2017
Новости. Хоккей
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