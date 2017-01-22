Пи Кей Суббэн: Хендрикс не грязный игрок

Защитник «Нэшвилл Предаторз»прокомментировал силовой приём, примененный против него нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Мэттом Хендриксом.«Было ли мне больно в том моменте? Возможно, хотя я не очень помню его… Шучу. Знаете, если честно, он совсем не грязный игрок, так что не думаю, что он это сделал специально. Локоть или плечо, что-то меня ударило в подбородок, но я был в порядке.В хоккее такое случается. Они играют жёстко, особенно это звено, так что в этом нет ничего необычного. Ничего противозаконного, да и мне не было больно», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.