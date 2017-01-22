Гретцки: НХЛ хочет создать список 100 лучших игроков, но это сложнейшая задача

Легендарный хоккеистподелился мнением о списке 100 лучших хоккеистов, который готовится НХЛ.«Я полагаю, что у НХЛ не было более сложной задачи, чем выбор этой сотни.Споры будут в любом случае. Я не видел список. Я не знаю, кто вошёл в него, кто нет. Но нет никаких сомнений в том, что некоторых великих хоккеистов там не будет. Конечно, это плохо. Но это особенный список. Будут задавать вопросы: „Почему его там нет?“ Это всё равно что сравнивать команды. Кто был лучше — „Канадиенс“ 1970-х или „Канадиенс“ 1960-х? Может быть, 1955-го? Или „Айлендерс“ 1980-х?», — цитирует Гретцки официальный сайт лиги.