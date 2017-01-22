Д. Седин: Хенрик всегда меня опережал, находился на ступеньку выше

Нападающий «Ванкувер Кэнакс»поделился мнением о своём брате, который недавно набрал своё 1000-е очко в лиге.«Да, Хенрик меня всегда опережал. Когда его назначали ассистентом капитана, у меня не было буквы „А“. Когда я её получал, он уже носил букву „С“. Брат всегда был на ступеньку выше… Вообще вне льда мы никак не различаемся. Но вот в хоккее я бы отметил спокойствие Хенрика. Его очень трудно вывести из себя, и я завидую его самообладанию. При этом Хенрик никогда не задавался. Тем более у нас есть ещё два старших брата — Петер и Стефан. Вот с ними как раз была конкуренция, и наша семья делилась на два лагеря. А мы с Хенриком всегда шагали по жизни в ногу», — цитирует Седина официальный сайт лиги.