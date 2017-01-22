Подлубошнов: для меня большая честь сидеть рядом с Мозякиным, возьму автограф

Нападающий системы ЦСКА и дивизиона Харламоваподелился впечатлениями от Матча звёзд КХЛ.«Тренер дал установку играть только на победу. В раздевалки сидим так: команда дивизиона Харламова и команда дивизиона Чернышёва. Я сижу с Медведевым между двух команд. Приятно принять участие в игре. Я не скоростной хоккеист, так что трюк на скорость точно провести не мог бы. С такими хоккеистами, как Мозякин, мне радостно хотя бы поздороваться. Для меня это большая честь. Возьму него автограф. Никто меня в раздевалке не «травил», всё спокойно», — передаёт слова Подлубошнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.