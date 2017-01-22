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Голышев: видел пресс-конференцию Разина, но ни с кем не обсуждал, не моё дело

22 января 2017, воскресенье. 15:46. Хоккей
Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев поделился эмоциями от Матча звёзд КХЛ-2017.

«Хорошая организация матча. Мне понравилось больше, чем в том году. Я отказался почти от всех конкурсов, на которые меня поставили, так как у меня есть повреждение. Не до конца залечил, поэтому сказал, что не смогу подготовиться. Мой силовой приём против Недороста в матче со «Слованом»? Здесь, конечно, никаких силовых приёмов не проводил. Тогда так получилось, что нанёс травму сопернику. Желаю ему здоровья.

Хотел бы, чтобы Разин стоял на тренерской скамейке? Да мне без разницы. Тут у всех хорошее настроение, эмоции. Пресс-конференция Разина после матча с «Югрой»? Я не был в раздевалке после этого. Я улетел рано утром. Ни с кем не обсуждал, видео посмотрел, но это не моё дело. Тогда потеряли важные очки, сейчас они на вес золота. Надо брать очки в каждой игре», — передаёт слова Голышева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист Анатолий Голышев Матч звёзд КХЛ
Новости. Хоккей
22 января 2017, воскресенье
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