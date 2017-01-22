Дацюк: СКА против всех на следующем Матче звёзд? Все – это мало

Нападающий СКА и дивизиона Боброва на Матче звёзд КХЛподелился впечатлениями от Матча звёзд КХЛ и пошутил, отвечая на вопрос про идею проведения следующего Матча звёзд в формате СКА против всех.«Игра понравилась, только времени было мало. Хочется как можно дольше играть при такой поддержке. Когда такой праздник, эмоции вырываются наружу. Счёт неожиданный, в одной раздевалке переодеваемся, не думали, что они так поступят. Провести в следующем году Матч звёзд в формате СКА против всех остальных? Все – это будет мало, СКА же, надо чтобы играла галактика. Неплохой формат и проводить матч где-то на Марсе», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.