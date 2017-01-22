Цулыгин: дай бог каждому пацану ощутить это чувство, сыграть с такими людьми

Защитник системы «Салавата Юлаева»поделился эмоциями от Матча звёзд КХЛ.«Очень приятно выходить на лёд с такими людьми. Дай бог каждому пацану ощутить это чувство. Утром мысли были о матче МХЛ, а потом я быстро переоделся и приехал на Матч звёзд. Я у всех возьму автографы, здесь все достойные ребята, не только Ковальчук и Дацюк. В раздевалке сидел рядом с Телегиным и Ничушкиным. Прогресс Капризова? Он — нападающий, я — защитник, но работать для прогресса надо, как он, даже больше. Буду стараться и трудиться», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.