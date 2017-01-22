Алтыбармакян: думаю, что Сорокин мне поддался, поблагодарил его

Форвард команды дивизиона Чернышёваподелился впечатлениями о выступлении на Матче звёзд КХЛ.«Отомстил ли за Питер? Не знаю. Вроде нормально получилось. Думаю, что Сорокин поддался, поблагодарил его за это. Не думал, что получится всё так здорово, спасибо всем, кто помогал и подбадривал в раздевалке. Спасибо организаторам, что сделали такой праздник для меня лично и других ребят, кто играл на Кубке вызова. В раздевалке сидел с Капризовым и Арзамасцевым, не жалею ни о чём. Фанаты потрясающие здесь, хоть фамилию мою не все выговаривали. Я — коренной петербуржец, дедушка с Адлера, всю жизнь с папой в Питере прожили», — передаёт слова Алтыбармакяна корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.