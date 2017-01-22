Капризов: чая с пирожным в честь победы не будет, частный самолёт, и завтра игра

Нападающий «Салавата Юлаева» и дивизиона Чернышёваподелился эмоциями от победы в финале Матча звёзд КХЛ над командой дивизиона Тарасова со счётом 3:2.«Такой формат Матча звёзд и для нас, и для болельщиков был интереснее. На льду больше пространства, хоккей быстрый, но стыков не было. Хорошо, что без травм обошлось. Почему голов мало? Так времени было немного, всего два периода по 10 минут.Возьму ли я выходные, чтобы отметить победу? Так завтра же у меня игра, будем готовиться. Чай, пирожные в честь победы? Частный самолёт.Эмоций от Матча звёзд я получил много, все были в восторге. Лисин хорошо себя проявил, Медведев хорошо себя проявил», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.