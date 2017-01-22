Уфа может провести женский чемпионат мира по хоккею в 2021 году

Член правления СКА и Континентальной хоккейной лигирассказал о возможности проведения в Уфе женского чемпионата мира по хоккею.«Шансы очень хорошие, мы говорим про 2021 год, есть окно. ФХР будет решать, но если федерация подаст такую заявку, именно Уфу, которая блестяще показала, что она может провести МЧМ, Матч звёзд КХЛ, Кубок мира среди молодёжных команд. Самое главное — посещаемость и организация», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.