А. Медведев: «Рейнджерс» были готовы сыграть выставочные матчи с клубами КХЛ

Первый президент КХЛрассказал, что несколько лет назад клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» был готов сыграть выставочные матчи с клубами российской лиги.«Международное соперничество придаёт интерес своему чемпионату. Тем более профсоюз НХЛ за матчи между клубами лиги, надеюсь, диалог будет интенсивный. Когда шёл ремонт «Мэдисон Сквер Гарден», была договорённость провести пять выставочных и два регулярных матча. «Нью-Йорк Рейнджерс» был готов сыграть, но НХЛ выставила дополнительные финансовые требования, которые были чрезмерными», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.