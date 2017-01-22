Президент «Ванкувера»: Хенрик Седин выступал с травмами спины, бедра и плеча

Президент «Ванкувер Кэнакс»поделился мнением о характере капитана команды, который недавно достиг отметки в 1000 набранных очков в НХЛ.«В прошлом сезоне Хенрик выступал с травмами спины, бедра, плеча и руки, а в последних играх ему сломали палец. Капитан оставался в составе, потому что мы сражались за место в плей-офф, и его помощь была очень важна. Но когда мы потеряли шансы, то было трудно найти нужный настрой», — приводит слова Линдена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.