Ринне: бросок Уэбера — это просто больно, шайба летит крайне быстро

Голкипер «Нэшвилл Предаторз»поделился мнением о силе броска своего экс-партнёра по команде, защитника «Монреаль Канадиенс»«Бросок Уэбера — это просто больно. У него серьёзные габариты, и он очень силен. Также для хорошего броска нужна техника. Уэбер обладает всеми необходимыми для этого качествами. Шайба летит очень быстро. У него один из лучших бросков в лиге, особенно в касание. Кроме того, он очень точен», — приводит слова Ринне официальный сайт Национальной хоккейной лиги.