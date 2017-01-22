Хичкок: «Сент-Луис» создаёт моменты, но пропускает слишком много голов

Главный тренер «Сент-Луис Блюз»подвёл итоги после поражения в матче с «Виннипег Джетс» (3:5).«Говоря откровенно, мы пропускаем слишком голов, позволяем создавать сопернику огромное количество опасных моментов. Сейчас мы пропускаем голы в меньшинстве.Если мы наладим игру в обороне в равных составах и меньшинстве, это нам сильно поможет. Да, «Сент-Луис» создаёт моменты, но пропускает очень много.Удаление перед голом Литтла? Я не могу принять эти удаления, нам снова придётся поговорить об этом. Мы должны выстоять в меньшинстве и выстраивать свою игру. Вместо этого мы не разрушаем меньшинство, пропускаем и уступаем в две шайбы», — цитирует Хичкока STL Today.