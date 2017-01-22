Эллисон: организаторы Матча звёзд в Уфе проделали фантастическую работу

Нападающий минского «Динамо»поделился впечатлениями от Матча звёзд КХЛ.«Оба Матча звёзд, в которых я принял участие, прошли очень здорово. Конечно, в Уфе для игроков и для болельщиков организаторы подготовили множество развлечений, поэтому никто не скучал. На самом деле, организаторы проделали титаническую работу. Если я смогу поучаствовать в следующем Матче звёзд, будет очень здорово, но сейчас я думаю только об этом сезоне и об очень важных матчах, которые нас ожидают в ближайший месяц. Конечно, мы отлично провели время в Уфе, но надо возвращаться к своим делам в Минске», — цитирует Эллисона официальный сайт минского «Динамо».