Макдона: атака «Рейнджерс» стала глубже, мы лучше двигаемся, когда шайба у нас

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Макдона поделился мнением о роли Кубка мира в подготовке к сезону НХЛ.
«На Кубке мира мы провели несколько очень напряжённых матчей, в отличие от большинства остальных ребят. Надо было увеличить тренировочные нагрузки, чтобы подготовиться к высокому темпу во время турнира.
Так что, когда я вернулся в Нью-Йорк, я уже хорошо читал игру, быстро двигался. Это то, что нужно. Было приятно.
Я лучше вписываюсь в игру команды. Мы стали лучше переходить от обороны к атаке, а это то, что у меня неплохо получается. Наша атака стала глубже, мы лучше двигаемся, когда шайба у нас, открываемся под передачи», — цитирует Макдону официальный сайт лиги.