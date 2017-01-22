Симмондс: не согласен с удалением, но беру вину за него на себя

Нападающий «Филадельфии Флайерз»рассказал о своём удалении за разговоры с судьёй в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:4). Удаление Симмондса привело к тому, что «Флайерз» остались играть в формате «3 на 5» и пропустили гол.«Я беру вину за это. Я не согласен с удалением. Они забили гол, сделали счёт 2:1, импульс изменился, я беру всю вину за это.Судья разговаривал со мной, я разговаривал с ним. Я не комментирую решения: что есть, то есть. Это произошло, и всё. Не собираюсь ничего говорить об этом», — приводит слова Симмондса CSN Philly.