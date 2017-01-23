Гол Проворова помог «Филадельфии» отыграться со счёта 0:2 и победить «Айлендерс»

«Филадельфия Флайерз» вырвал победу у «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей.
По ходу основного времени «островитяне» выигрывали — 2:0 после голов Ника Ледди (14-я минута) и Алана Куина (25). «Филадельфия» отыгралась благодаря точным броскам Уэйна Симмондса (35) и Ивана Проворова (42). Победу «лётчикам» принёс гол Клода Жиру на 64-й минуте.
Российский нападающий «Флайерз» Роман Любимов провёл на льду 8 минут, его коллега по амплуа из «Айлендерс» Николай Кулёмин отыграл 15 минут.