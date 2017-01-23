Дубль Форсберга принёс «Нэшвиллу» волевую победу над «Миннесотой»

«Нэшвилл Предаторз» вырвал победу у «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Эксел Энерджи-центре» в Сент-Поле и закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
По ходу матча «Миннесота» вела со счётом 2:0 — после голов Микаэля Гранлунда (3-я минута) и Джейсона Поминвилля (8). Однако «Нэшвилл» сумел добыть победу в основное время благодаря дублю Филипа Форсберга (43, 54), а также голов Джеймса Нила (23) и Райана Джохансена (59).
Несмотря на поражение, «Миннесота» остаётся лидером Западной конференции.