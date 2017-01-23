Барбашев набрал 2 очка в матче с «Милуоки», Зыков забросил 10-ю шайбу в сезоне

Форвард «Чикаго Вулвз» Иван Барбашев набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Милуоки» (5:1). Всего на счету игрока 37 (19+18) очков в 44 матчах, в гонке бомбардиров он идёт на 7-м месте в лиге, среди снайперов – на 4-м. Больше забили только форвард «Лихай Вэлли» Грег Кэри (22 гола), Джейк Гюнцель из «Уилкс-Бэрри» (21) и одноклубник Уэйд Меган (20).Форвард фарм-клуба «Каролины Харрикейнз» Валентин Зыков был признан второй звездой матча регулярного чемпионата АХЛ с «Тусоном» (2:1). Россиянин забросил 10-ю шайбу в сезоне, всего на его счету стало 19 (10+9) очков в 40 матчах. Единственный гол «Тусона» забил Энтони Дюклер.