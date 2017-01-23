«Питтсбург» – «Бостон»: Раск не доиграл матч из-за плохого самочувствия

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск не доиграл матч регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (1:5) из-за плохого самочувствия. В середине второго периода финский хоккеист, отразивший 20 бросков из 22, уступил место Зэну Макинтайру. По словам Раска, у него был приступ мигрени.
«Я начал видеть искры, а потом все быстро закончилось. Это длилось примерно полчаса. Это случается так внезапно, что к этому сложно подготовиться. Я бы мог вернуться в ворота в третьем периоде, но счет быстро стал 1:3 и 1:4», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.