И. Воробьёв: формат Матча звёзд перспективный, стоит его разрабатывать и дальше

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги Матча звёзд КХЛ.
«И сам Матч звёзд, и полностью Звёздный уик-энд в Уфе получились очень интересными. Единственное: наверное, зрители немножко побольше хотели посмотреть на Сергея Мозякина. А так – огромное спасибо Уфе, прекрасное проведение турнира и уик-энда. Новый формат? Сложно так сразу сказать, лучше он или хуже. Но формат перспективный, и стоит его разрабатывать и дальше», — передаёт слова специалиста официальный сайт КХЛ.