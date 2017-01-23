Третьяк: было непросто вернуть веру наших энхаэловцев в ФХР и сборную

Президент ФХРрассказал, как изменилось отношение игроков НХЛ к выступлению за сборную России.«Когда я пришёл в Федерацию хоккея, первоочередной задачей было, чтобы сильнейшие хоккеисты, игравшие в НХЛ, выступали за нашу сборную. К сожалению, до того бывали случаи, когда игроки не изъявляли желания ехать в лагерь сборной. При неудачах журналисты и сами тренеры сборной не всегда хорошо отзывались о них. И люди, выступавшие в клубах НХЛ, признавались: «Зачем это нам? Мы проигрываем, портим своё имя, нас на родине всё время критикуют…»Нашей главной задачей стало вернуть их веру в Федерацию хоккея, веру в национальную команду. И мы сумели эту непростую задачу решить. Благодаря, конечно, и тренерам сборной Быкову и Захаркину, которые очень много сделали в этом направлении. У нас ни один хоккеист из НХЛ не отказался играть за сборную; все, кто выбывал из плей-офф, прибывали по первому зову», – цитирует функционера официальный сайт ФХР.