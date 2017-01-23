Лундквист: знаю, что могу играть лучше

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс»прокомментировал победу над «Детройт Ред Уингз» (1:0 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Сезон долгий. Надо уметь побеждать разными способами. Не получится всё время забрасывать много шайб. Я вообще предпочитаю такие матчи. Может быть, голевых моментов должно быть чуть больше, чтобы зрителям было интереснее. А когда перед тобой выстраивают такую оборону… Ошибки и провалы будут всегда. Но в любом случае намного легче концентрироваться на своей игре, проще играть, когда перед тобой такая стена.Я немного изменил свою психологию, постарался стать чуть лучше. Но главная перемена заключается в том, как мы теперь играем в своей зоне. Мы не позволяем соперникам создавать опасные моменты перед нашими воротами. Для меня это многое меняет. Мне проще переиграть соперника, когда я знаю, что он действует под давлением. В НХЛ играют мастера и если дать им пространство и время, то остановить их будет очень сложно.Я знаю, что могу играть лучше. И мне кажется, что в последних двух матчах с помощью команды я действовал лучше. Когда ребята играют в такой хоккей, мне легче выйти на свой уровень и почувствовать уверенность», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.