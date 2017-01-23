Макдэвид: на Матче звёзд будет интересно, играть 3 на 3 забавно

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от Матча звёзд Национальной хоккейной лиги.
«Будет интересно. Играть 3 на 3 забавно. Там будут лучшие игроки мира. Я с нетерпением этого жду. Я впервые буду играть там и надеюсь хорошо провести время. Хотя и не знаю, чего ждать. О формате турнира я не думал. В «Эдмонтоне» у нас неплохо получается играть при таком раскладе. Там соберутся очень хорошие хоккеисты. Все четыре команды будут сильными», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.