Кожевников: «Спартак» разозлил болельщиков бездарной игрой, игроки позорят клуб

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о предстоящем московском дерби, а также прокомментировал встречу фанатов «Спартака» с хоккеистами клуба.
Матч «Спартак» — ЦСКА пройдёт 23 января. Начало — в 19:30 мск.
«Если проявят полную самоотдачу и ответственность, то красно-белые смогут обыграть ЦСКА. Интересно посмотреть, что хоккеисты вынесли из беседы с болельщиками. Встреча с фанатами, если у игроков есть совесть, повлияет на ситуацию в команде.
Болельщики в жёсткой форме разговаривали с командой? А по-другому нельзя. Для кого они играют? Эти хоккеисты историю «Спартака», что ли, делали? Это делали Старшиновы, Майоровы, Якушев, Шадрин, Ляпкин. Это история чемпионства! А теперь какие-то игроки будут позорить команду? Они что-то явно не понимают, хоккеисты получают деньги, это их работа, и они плохо её выполняют. Любой болельщик «Спартака» может с них с просить. Жёстко говорили фанаты — значит так их довели бездарной игрой.
Претензий в «Спартаке» нет только к вратарям, Стоа и Радилу. Почему играют иностранцы? Где вообще наши? Машины-то себе они хорошие покупают. Не думаю, что причина неудач в тренере, вина лежит на игроках.
Что касается ЦСКА, то в строй вернулся да Коста. Начинать, конечно, всегда трудно, но Стефан — достаточно сильный игрок. Он может начать с листа, тем более он соскучился по игре. Да Коста — моторный, умеющий забивать, от него всё, что хочешь, можно ждать.
Не вижу проблемы в том, что уже на следующий день после Матча звёзд возобновляется чемпионат. Все профессионалы. Вчера разве игра была? Так, была просто раскатка, так что это всё отговорки», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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