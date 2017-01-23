Овечкин: я нейтрален, когда говорят о вмешательстве России в ход выборов в США

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал свои впечатления от недавней инаугурации президента США Дональда Трампа.«У меня хорошие отношения и с американцами, и с русскими. Я нейтрален. Как отнеслись болельщики ко мне после новой волны новостей о вмешательстве России в ход выборов? Болельщики любят меня, а я люблю их. Ко мне нет никакого негатива по национальному признаку. Я хочу выиграть Кубок Стэнли вместе с «Вашингтоном» и хочу привезти его домой, в Москву, чтобы праздновать с родителями и друзьями», — приводит слова Овечкина USA Today.