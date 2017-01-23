Филатов: для нашей команды на МЗ довольно быстро всё закончилось

Нападающий «Лады» Никита Филатов подвёл итоги Матча звёзд КХЛ.
«Впечатления отличные. Правда, для нашей команды довольно быстро всё закончилось. Немножко обидно, хотелось подольше поучаствовать в этом празднике. А так – все очень здорово. Я уверен, болельщикам понравилось, они получили удовольствие, а это самое главное.
Новый формат? Было больше борьбы, больше похоже на хоккей. Хотя всё равно там кто-то больше бегал, а кто-то меньше. Опять же: главное, что праздник получился. А тренер или комментатор давал нам установку на лавке… Знаете, таких уж прям установок-то не было. В нашем случае там больше шутки были. Этакий праздничный режим игры, не могу сказать, что всё было серьёзно. Но и Александр Гуськов, и Илья Петрович Воробьёв по ходу игры кое-что подсказывали», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.