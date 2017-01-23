Голышев: в Уфе на МЗ мне понравилось больше, чем в прошлом году в Москве

Нападающий «Автомобилиста»поделился впечатлениями от Матча звёзд КХЛ.«У меня отличное настроение после мероприятия. Всё было организовано на высочайшем уровне. Сравнивать мне особо не с чем, но признаюсь честно: в Уфе мне понравилось больше, чем в прошлом году в Москве. Больше времени тут провели, было видно отношение болельщиков, всё оказалось очень эмоционально. Новый формат мне понравился, но хотелось бы играть больше, конечно.А то проиграли матч и вылетели. Спортивная составляющая, безусловно, присутствовала. Конечно, не бегали на износ, не толкались, травмы друг другу не наносили. Но выиграть хотелось. В этом году не получилось. При том, что у нас был сильный тренерский штаб, который много подсказывал, работал с нами. В целом, всё было очень круто. Оба дня получились запоминающиеся. Набрал пять больших пакетов сувениров – везу в свою команду, в Екатеринбург ребятам», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.