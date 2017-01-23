Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Вратарь Георгиев продлил контракт с ТПС

23 января 2017, понедельник. 13:24. Хоккей
Вратарь Александр Георгиев продлил контракт с финским клубом ТПС. Новое соглашение рассчитано на три года. Об этом сообщает официальный сайт финского клуба.

«Горжусь тем, что подписал новый контракт. Я смотрю в будущее. Замечательно, что такой молодой игрок, как я, получил длинный контракт, а также клуб, где можно развиваться и прогрессировать», — сказал Георгиев.

«Это здорово, что Алекс хочет продолжить здесь, в Турку. С ним легко работать. Он ещё молод, но очень опытный для своего возраста. Он развивается», — сказал тренер вратарей Фредерик Норрена.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
23 января 2017, понедельник
14:30 Шепелев: мотивировала ли «Спартак» встреча с фанатами — покажет игра
14:02 Козиолс: сначала белорусы отказали Латвии, но потом решили разделить риск от ЧМ
13:33 Гарнетт, Коледов, Зарипов и Балинскис – лучшие игроки 21-й недели
13:27 Ткачёв: такой формат Матча звёзд кажется мне более интересным
13:24 Вратарь Георгиев продлил контракт с ТПС
13:11 Дялога: Голышев упал, свернулся в клубок и стал кричать, чтобы я его не бил
12:59 ХК «Сочи» отправил нападающего Томилина в ВХЛ
12:57 А. Фёдоров: «Динамо» ждут очень непростые игры с «Трактором» и «Салаватом»
12:28 Голышев: в Уфе на МЗ мне понравилось больше, чем в прошлом году в Москве
12:23 Филатов: для нашей команды на МЗ довольно быстро всё закончилось
12:21 Овечкин: я нейтрален, когда говорят о вмешательстве России в ход выборов в США
12:19 Мюррей: игра Шери меня не удивляет
12:04 Будро: в НХЛ тяжело вести в счёте
12:00 Кожевников: «Спартак» разозлил болельщиков бездарной игрой, игроки позорят клуб
11:56 Лавиолетт: когда ты в хоккее давно, появляются какие-нибудь красивые цифры
11:53 «Детройт» – «Рейнджерс»: Ванек получил травму
11:42 Черри: не лучше ли сделать, чтобы дети играли маленькой шайбой?
11:40 Атюшов: весь сезон «Амур» бьётся, и болельщики это видят
11:33 Бержерон: нельзя просто говорить правильные вещи и ничего не делать
11:28 Макдэвид: на Матче звёзд будет интересно, играть 3 на 3 забавно
11:18 «Салават» отбыл на 4-матчевую выездную серию без Мертла и Гареева
11:13 Лундквист: знаю, что могу играть лучше
11:00 Как завершится дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи игрового дня КХЛ
10:57 «Питтсбург» – «Бостон»: команды завершили первый период досрочно
10:40 Защитник «Чикаго» Кэмпбелл набрал 500-е очко в НХЛ
10:12 Лундквист — 1-й вратарь в НХЛ, выигравший 20 матчей в каждом из 12 сезонов
10:05 Лундквист, Аткинсон и Тэйвз – звёзды дня
10:00 Ишматов: Умарк и Сведберг серьёзно сдали в этом сезоне в «Салавате»
10:00 «Детройт» — «Рейнджерс»: Хэйс плучил травму
09:57 Третьяк: было непросто вернуть веру наших энхаэловцев в ФХР и сборную
09:50 И. Воробьёв: формат Матча звёзд перспективный, стоит его разрабатывать и дальше
09:47 Квартальнов: хотелось бы хотя бы денёчек перерыва после Матча звёзд
09:45 «Питтсбург» – «Бостон»: Раск не доиграл матч из-за плохого самочувствия
09:43 Барбашев набрал 2 очка в матче с «Милуоки», Зыков забросил 10-ю шайбу в сезоне
09:36 Виньо: лёд в Детройте был просто ужасен
09:31 Кроуфорд — 4-й вратарь в истории «Чикаго», выигравший 200 матчей в НХЛ
09:30 Салливан: чувствовал, что Шери может быть хорошим игроком
09:26 Тренер Лавиолетт одержал свою 500-ю победу в НХЛ
09:20 «Авангард» отправил Фищенко в «Сарыарку» и вызвал Тиграна Манукяна
09:18 Жюльен: у «Бостона» недостаточно таланта для победы при посредственной игре
09:15 Вратарь «Питтсбурга» Мюррей отразил 44 броска, это новый личный рекорд
09:14 «Детройт» выставил Дрю Миллера на драфт отказов
09:09 «Коламбус» 4-й раз в сезоне забил не менее 7 голов в матче
09:00 Малкин продлил свою результативную серию до 7 матчей
06:38 Дубль Форсберга принёс «Нэшвиллу» волевую победу над «Миннесотой»
Все новости RSS
Где, по вашему мнению, должен пройти Матч звёзд КХЛ в сезоне 2017/18?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+