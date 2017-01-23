Вратарь Георгиев продлил контракт с ТПС

Вратарь Александр Георгиев продлил контракт с финским клубом ТПС. Новое соглашение рассчитано на три года. Об этом сообщает официальный сайт финского клуба.
«Горжусь тем, что подписал новый контракт. Я смотрю в будущее. Замечательно, что такой молодой игрок, как я, получил длинный контракт, а также клуб, где можно развиваться и прогрессировать», — сказал Георгиев.
«Это здорово, что Алекс хочет продолжить здесь, в Турку. С ним легко работать. Он ещё молод, но очень опытный для своего возраста. Он развивается», — сказал тренер вратарей Фредерик Норрена.