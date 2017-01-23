Гарнетт, Коледов, Зарипов и Балинскис – лучшие игроки 21-й недели

КХЛ определила лучших хоккеистов 21-й игровой недели.Лучшим вратарём признан(«Медвешчак»), в двух матчах одержавший две победы, в том числе одну – на ноль. Он пропустил одну шайбу. Голкипер «Медвешчака» отразил 98,63 % бросков при коэффициенте надёжности 0,50 (оба показателя – лучшие в лиге).Лучшим защитником назван(«Локомотив»), вместе с командой одержавший две победы в двух матчах. Он отметился заброшенной шайбой в матче с «Ладой», и этот гол стал победным. Коледов завершил оба матча с положительным показателем полезности при общем показателе «+4». Также на его счету 5 бросков по воротам.Лучшим нападающим стал(«Металлург» Мг), в двух матчах с «Авангардом» набравший 4 (3+1) очка. На счету нападающего дубль, а одна из шайб стала победной.Лучшим новичком 21-й игровой недели в КХЛ стал защитник рижского «Динамо» Увис Балинскис. 20-летний хоккеист в двух гостевых матчах одержал вместе с командой две победы. В матче с «Куньлунем» Балинскис открыл счёт, реализовав большинство. Эта шайба стала для него второй в чемпионате. Балинскис в среднем проводил на льду 20 минут 27 секунд.