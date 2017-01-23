Козиолс: сначала белорусы отказали Латвии, но потом решили разделить риск от ЧМ

Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс прокомментировал идею совместной заявки Беларуси и Латвии на проведение ЧМ-2021.
«Не буду скрывать, что идея совместной заявки принадлежит президенту федерации Айгарсу Калвитису. Наша делегация гостила у белорусов ещё в конце ноября. Скажу честно — сначала белорусы нам отказали. Вроде как сам Лукашенко сказал тогда, что Белоруссии это не надо. Но затем Айгар белорусов уговорил. Он включил все свои связи, общался через друзей, знакомых…
В общем, белорусы поняли, что экономически, если они пойдут одни, этот чемпионат мира для них будет трудным. Не на все матчи можно будет продать билеты. Вот они и решили разделить риск пополам. А дальше всё пошло стремительно», — цитирует функционера lsm.lv.