Кагарлицкий: если пригласят на Матч звёзд НХЛ, неплохо выступим

Нападающий «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий подвёл итоги Матча звёзд КХЛ.
«Если пригласят на Матч звёзд НХЛ, думаю, неплохо выступим. У нас Максим Афиногенов за лавку отвечает. Всю НХЛ знает. С таким капитаном нам все по плечу.
Сватают в Уфу? Ну года три уже точно это мой родной стадион! Но что-то пока не успел на нём поиграть, только на выезде. Но хорошие здесь очень болельщики, прекрасный стадион, атмосфера.
Захаркин? Честно, с ним никогда не работал. Только с Вайсом… Вайсфельдом Леонидом Владленовичем и Анатолием Анатолиевичем Емелиным. Они, конечно, специалисты высокого уровня», – цитирует игрока «В тени рекордов».