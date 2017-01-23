Эксперт Sportsnet: меня злит, что в НХЛ осталось мало невысоких вратарей — 5%

Эксперт Sportsnetпорассуждал на тему, что в НХЛ осталось мало невысоких вратарей. В 1991 году в лиге было 60% вратарей ростом ниже 183 см, а в этом году – 5%.«Меня злит, что в лиге осталось мало невысоких вратарей. Взять, к примеру, Юсси Сароса из «Нэшвилла». Рост – 180 см. Он отлично играет. При этом мне сказали, что «Нэшвилл» с трудом сделал выбор на драфте в его пользу. Его выбрали в 4-м раунде. У «Предаторз» есть Пекка Ринне – 196 см, раньше был Линдбек – 198 см. Понятно, что высокорослые голкиперы в тренде. Но посмотрите, как с 1991 года невысоких вратарей становилось всё меньше и меньше.В этом сезоне таких только четыре вратаря: Галак, Сарос, Энрот и Худобин. Так что есть проблема в том, что клубы в основном ищут вратарей ростом 190 см и выше», – цитирует эксперта Sportsnet.