Лайне: мне надо хорошо поработать, чтобы снова покатить

Нападающий «Виннипег Джетс»провёл первую полноценную тренировку с 7 января, когда он получил сотрясение мозга. До этого дня он тренировался без контакта.«Когда я увеличивал темп, у меня начинала болеть голова. Но в последние дни я чувствовал себя лучше. Мне казалось, что я могу вскоре вернуться в состав. Мне надо хорошо поработать, чтобы снова покатить, чтобы я смог выдержать темп игры. Уже потом мне надо будет подумать, когда выходить на площадку», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.