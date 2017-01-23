Мозякин: Михайлов просил скорее побить его рекорд, чтобы от него отстали

Нападающий магнитогорского «Металлурга»рассказал, что не следит за своими рекордами.«Поднимать кубок над головой хочется всё время. Мы для этого играем каждый год. И не надоедает. Болельщики ждут от меня тысячного очка? А сколько до тысячи осталось-то? Я, если честно, не знаю. Обычно узнаю о рекордах, когда мне пишут и поздравляют с очередным. Вообще, я играю не один, гораздо важнее командные результаты. Ребята мне все помогают. Играл бы один – и рекордов не было бы.Когда я обошёл по количеству голов Бориса Михайлова – для меня это было достижение, к которому я весь последний год стремился. Потому что узнал о нём только тогда, когда начали писать, что я подхожу к 400 голам. Вот всё и понеслось. Борис Петрович мне всегда говорил: «Давай быстрее бей мой рекорд, чтобы от меня отстали». Наконец-то это свершилось», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.