Морис: Лайне не будет играть завтра, тут дело даже не в травме

Главный тренер «Виннипег Джетс»рассказал о восстановлении после травмы финского нападающего«Мы с Патриком поговорили, он не будет играть завтра Дело даже не в травме. Я не стал бы заставлять его тренироваться сегодня, а потом играть два матча за два дня. Возможно, Лайне будет играть во вторник против „Сан-Хосе Шаркс“.Вы же знаете, что надо дождаться следующего дня, чтобы понять, как себя чувствует хоккеист после первой полноценной тренировки. Если он пришёл на следующую тренировку и чувствует себя хорошо, тогда можно думать, что нам делать завтра», — цитирует Мориса официальный сайт лиги.