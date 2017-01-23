Есмантович: встреча фанатов и хоккеистов «Спартака» — беспрецедентное событие

Исполняющий обязанности президента ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал встречу хоккеистов «Спартака» с болельщиками. Напомним, сегодня ЦСКА и «Спартак» сыграют между собой в дерби, начало встречи — в 19:30 мск.
«То, что произошло, – беспрецедентно. Подобные вещи не должны происходить в профессиональном клубе и, тем более, в профессиональной лиге. Со своей стороны хочу обратиться к болельщикам и игрокам. Друзья, давайте не позволим подобной грязи вылиться на площадку. Давайте проведём сегодняшний матч в атмосфере профессионализма и не дадим никаким околохоккейным вещам разрушить её. А хоккеистам желаю показать честную игру, достойную уровня нашей лиги.
Я думаю, что этому событию должны дать оценку, в первую очередь, глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Николаевич Коваленко и руководство нашей лиги. Наша лига позиционирует себя сильнейшей в Европе и второй в мире, но, как мы хотим, чтобы к нам ехали иностранцы, когда в командах происходит такое?» — цитирует Есмантовича «Р-Спорт».