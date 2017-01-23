Филоненко займёт место в воротах ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Стали известны стартовые составы московских «Спартака» и ЦСКА на дерби в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ.
«Спартак»:
Свенссон (Трушков);
Провольнев – Гилрой, Лещенко – Стоа – Радил;
Кириллов – Бондарев, Глазачев – Васильев – Мирнов;
Сергиенко – Дыбленко, Шмелёв – Бердников – Стэплтон;
Сорокин, Ли – Бобров – Потапов, Кляузов.
ЦСКА:
Филоненко (Фаст);
Блажиевский-Пивцакин, Ничушкин – Попов – Петров;
Денисов – Науменков, Плэтт – Муршак – Скотт;
Чмыхов – Кутузов, Да Коста – Основин – Кугрышев;
Сергеев, Телегин – Андронов – Жарков, Кузьменко.