Коваленко: профсоюз игроков КХЛ не может применить санкции к фанатам «Спартака»

Глава профсоюза игроков КХЛсообщил, что организация не может применить санкции к болельщикам московского «Спартака», а также поделился мнением о допустимости подобного общения. Фанаты красно-белых провели встречу с хоккеистами в раздевалке клуба, где в нецензурной форме критиковали игроков.«Профсоюз не может применить никаких санкций к болельщикам. От клуба зависит, пускать болельщиков в раздевалку или нет, запретить мы им не можем.Агрессивно настроенным фанатам не место в хоккее и спорте в целом, если они гордятся, что бьются стенка на стенку за цвета клубов, это их право, но грязь в хоккей приносить не надо. Если болельщик матом обращается к игрокам и позволяет себе разговаривать с ними таким тоном, то какой он болельщик? Да, они проиграли восемь матчей, но это спорт», — цитирует Коваленко ТАСС.