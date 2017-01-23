Щехура: Челябинск — очень канадский город, тут все прямо живут хоккеем

Нападающий «Трактора»сравнил Челябинск с канадским городом, потому что его жители очень увлечены хоккеем.«Слышал про то, что Челябинск называют самым суровым городом России, но мне действительно нравится этот город. Не знаю, в чём его суровость. Он очень канадский. Тут всегда можно найти что-то интересное для себя. Тут здорово. И это очень хоккейный город. Коробка на коробке, все прямо живут нашим видом спорта. Он сильно отличается от Риги и от Минска, но я бы не сказал, что в худшую сторону. Поиграв там, я хотел попасть в большой город, живущий хоккеем. И, кажется, попал в самую правильную точку. Мне вообще везёт в этом смысле. Взять даже Рочестер (там играет фарм-клуб „Баффало“. – Прим. „Чемпионата“), это чисто хоккейный город, не говоря уж о столицах Латвии и Белоруссии.Знаете, я уже столько лет в КХЛ, что меня, наверное, ничем не удивить. Раньше, бывало, я чему-то удивлялся, были какие-то сюрпризы. А сейчас я прекрасно знаю, чего ожидать. Поэтому в Челябинске мне всё было привычно и знакомо. Да и не так уж сильно он отличается», — цитирует Щехуру «Спорт-экспресс».