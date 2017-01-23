Шири, Грайсс и Оши — звёзды недели в НХЛ

НХЛ определила лучших игроков прошедшей недели.1., нападающий «Питтсбург Пингвинз». Шири стал лучшим бомбардиром и снайпером недели, набрав 9 (6+3) очков в четырёх матчах, и помог своей команде одержать четыре победы.2., вратарь «Нью-Йорк Айлендерс». Грайсс выиграл два матча и один проиграл овертайме, отразив 97,1% бросков и пропуская в среднем 0,98 шайбы за игру. Два матча из трёх он сыграл на ноль.3., нападающий «Вашингтон Кэпиталз». Оши набрал 6 (3+3) очков в трёх матчах и помог своей команде набрать пять из возможных шести очков.