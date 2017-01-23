«Сухарь» Тейлора помог «Сибири» выиграть у «Нефтехимика»

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175 лет назад
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23 января 2017, понедельник. 21:31.
Хоккей
«Нефтехимик»
на домашней арене проиграл «Сибири», встреча завершилась со счётом 0:3.
Степан Санников
оформил дубль, ещё одну шайбу забросил
Адам Полашек
. Вратарь
Дэнни Тейлор
провёл сухой матч.
КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2017, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
0 : 3
0:1, 0:1, 0:1
Сибирь
Новосибирская область
0:1
– Санников (Кемппайнен, Игнатович) – 06:10 (5x5)
,
0:2
– Полашек (Алексеев) – 36:35 (5x4)
,
0:3
– Санников (Наумов) – 44:59 (5x5)
>>> Разговор с фанатами не поможет «Спартаку», «Витязь» обыграет «Уфу»
Видео лучших моментов также можно посмотреть
здесь
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Нефтехимик
ХК Сибирь
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Новости. Хоккей
23 января 2017, понедельник
22:06
Московское «Динамо» обыграло «Трактор», забросив шесть шайб
22:05
Полиция сорвала баннер фанатов «Спартака» на матче с ЦСКА. Фоторепортаж
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