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175 лет назад 2016
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Кудашов: в игре с «Магниткой» растворилось не только первое звено «Локомотива»

23 января 2017, понедельник. 21:44. Хоккей
Главный тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов поделился эмоциями после домашнего поражения от магнитогорского «Металлурга» (1:4).

«Очень робкое начало, с большим уважением отнеслись к «Магнитке». Много отдавали им шайбу, проигрывали почти все единоборства, причём весь матч, было много ошибок, и некоторые соперник реализовал. Ну а в тех моментах, что были у нас, вратарь «Металлурга» сыграл здорово.

Сегодня, к сожалению, не только первое звено, но и ещё ряд игроков растворились. Не хочу делить команду на первое звено, которое должно было тащить, и остальных. Все должны тащить. А сегодня были те, кто просто не попал в игру. Да, Осипов не играл месяц, Апальков только после травмы вышел, играл в маске. Стоило ли бросать их «под танк»? А когда ещё? Но зато по проигранному матчу куда лучше, чем по выигранному, можно судить о своих слабостях. Теперь мы знаем ещё пару моментов, которые нужно исключить из игры», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК Металлург Мг Алексей Кудашов
Новости. Хоккей
23 января 2017, понедельник
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