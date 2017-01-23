Квартальнов: Телегин не поедет на выезд, дадим время побыть с семьёй

Главный тренер московского ЦСКАпрокомментировал победу над московским «Спартаком» (6:1).«Ребята — молодчики, забили шесть голов, в голевом выражении давно так не забивали, это здорово. Игра Да Косты? Как-то я сыграл хорошо первый матч после травмы, и мне говорят, что «плохая кобыла берёт со старта» (это так, предисловие). Не знаю, будет ли он играть следующий матч. Филоненко сказали за неделю, что он будет играть. Витька Фаст не совсем готов, Илья Сорокин следующий матч будет играть. Пропущенная шайба? Там было вне игры при голе, потом пришла мысль взять «челлендж». Ванька Телегин не поедет на выезд, дадим время побыть с семьёй», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.